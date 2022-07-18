Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunu geçen takımların eşleşeceği ekipler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur eşleşmeleri belli oldu
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18 Temmuz 2022 16:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşları ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Maccabi Haifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Ludogorets (Bulgaristan) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya)

Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Viktoria Plzen (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Bodo Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg)

Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Fenerbahçe (Türkiye) - Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

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