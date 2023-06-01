Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ı bekliyor

Cim Bom ligde şampiyonluğa ulaştı, artık yeni sezonda Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurulması için kollar sıvandı. Bir dönem Devler Ligi'ne en çok katılan takımlardan biri olan Aslan, son yıllarda Kupa 1'de fazla boy gösteremedi.
Cim Bom en son 2019- 20 sezonunda gruplarda mücadele etmiş, sadece 2 puan toplayabilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV karşısında hüsran yaşamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı, Aslan'la ilgili iki paylaşım yaptı.
İlkinde Icardi'nin Okan Buruk'u omuzlarına aldığı fotoğrafla birlikte, "Galatasaray 2019'dan beri ilk kez Türkiye şampiyonu oldu" ifadeleri kullanıldı. Diğerinde ise Icardi'nin 23 lig maçında 21 gol attığı vurgulandı.
İlk maç 25-26 Temmuz'da
Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'ne yine 2. ön eleme turundan ancak şampiyonlar torbasından başlayacak ve seri başı olacak. Bunun anlamı, Fransa, Portekiz gibi ülkelerin 2. ya da 3. takımlarıyla değil, daha düşük seviye liglerin şampiyonlarıyla karşılaşacak. Galatasaray ilk maçını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
2. ön elemede muhtemel rakipler
Maccabi Hayfa (İsrail)
Zalgiris Vilnius (Litvanya)
HJK Helsinki (Finlandiya)
Flora Talinn (Estonya)
Shamrock (İrlanda)
The New Saints (Galler)
O.Ljubljana (Slovenya)
Z.Mostar (Bosna Hersek)
A.Limassol (Kıbrıs Rum K.)
Not: Bu takımlar 1. ön eleme turuna katılacak olan UEFA puanı en yüksek ekipler. İlk turda elenmeleri halinde daha düşük puanlı rakipler gelebilir.
Cim Bom en son 2019- 20 sezonunda gruplarda mücadele etmiş, sadece 2 puan toplayabilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV karşısında hüsran yaşamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı, Aslan'la ilgili iki paylaşım yaptı.
İlkinde Icardi'nin Okan Buruk'u omuzlarına aldığı fotoğrafla birlikte, "Galatasaray 2019'dan beri ilk kez Türkiye şampiyonu oldu" ifadeleri kullanıldı. Diğerinde ise Icardi'nin 23 lig maçında 21 gol attığı vurgulandı.
İlk maç 25-26 Temmuz'da
Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'ne yine 2. ön eleme turundan ancak şampiyonlar torbasından başlayacak ve seri başı olacak. Bunun anlamı, Fransa, Portekiz gibi ülkelerin 2. ya da 3. takımlarıyla değil, daha düşük seviye liglerin şampiyonlarıyla karşılaşacak. Galatasaray ilk maçını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
2. ön elemede muhtemel rakipler
Maccabi Hayfa (İsrail)
Zalgiris Vilnius (Litvanya)
HJK Helsinki (Finlandiya)
Flora Talinn (Estonya)
Shamrock (İrlanda)
The New Saints (Galler)
O.Ljubljana (Slovenya)
Z.Mostar (Bosna Hersek)
A.Limassol (Kıbrıs Rum K.)
Not: Bu takımlar 1. ön eleme turuna katılacak olan UEFA puanı en yüksek ekipler. İlk turda elenmeleri halinde daha düşük puanlı rakipler gelebilir.