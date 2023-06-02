Galatasaray, ligde şampiyonluğa ulaştı ve artık yeni sezonda Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurulması için kollar sıvandı.
Bir dönem Devler Ligi'ne en çok katılan takımlardan biri olan Galatasaray, son yıllarda Kupa 1'de fazla boy gösteremedi. Aslan, en son 2019- 20 sezonunda gruplarda mücadele etmiş ve sadece 2 puan toplayabilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV karşısında hüsran yaşamıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı, Aslan'la ilgili iki paylaşım yaptı. İlkinde Icardi'nin Okan Buruk'u omuzlarına aldığı fotoğrafla birlikte, "Galatasaray 2019'dan beri ilk kez Türkiye şampiyonu oldu" ifadeleri kullanıldı. Diğerinde ise Icardi'nin 23 lig maçında 21 gol attığı vurgulandı.
Bir dönem Devler Ligi'ne en çok katılan takımlardan biri olan Galatasaray, son yıllarda Kupa 1'de fazla boy gösteremedi. Aslan, en son 2019- 20 sezonunda gruplarda mücadele etmiş ve sadece 2 puan toplayabilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV karşısında hüsran yaşamıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı, Aslan'la ilgili iki paylaşım yaptı. İlkinde Icardi'nin Okan Buruk'u omuzlarına aldığı fotoğrafla birlikte, "Galatasaray 2019'dan beri ilk kez Türkiye şampiyonu oldu" ifadeleri kullanıldı. Diğerinde ise Icardi'nin 23 lig maçında 21 gol attığı vurgulandı.