Sami Uğurlu: "Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu: 'Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız'
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08 Aralık 2024 23:52
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor'u tebrik ederek başladığı konuşmasında her iki takımın da puana ihtiyacı olduğunu söyledi.

İki takımın da mücadele ettiğini anlatan Uğurlu, maçın başından sonuna kadar geçiş oyunu oynandığını, bunun da riskleri olduğunu, bunu yenilen gollerde gördüklerini belirtti.

Maçın analizini yapacaklarını aktaran Uğurlu, "Sahada istediğimizi alamadık. Kayserispor'un vermiş olduğu mücadele gerçekten çok üst düzeydi, iyi mücadele ettiler. Biz de çok istedik. Belki biz bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık daha farklı sonuç çıkacaktı ortaya. Lig uzun, burada tabii eksik oyuncularımızın da aslında bu skorda etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz oyunu çok daha iyi şekilde sahaya yansıtıp, iyi sonuçlar almak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

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