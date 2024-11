Sami Uğurlu: 'Liverpool, City değiliz'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Sami Uğurlu yaptığı açıklamada, "Bireysel performansları öne çıkan oyuncular oldu ama takım olarak iyi oynadık. Keyifli bir maçtı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.



"OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Deneyimli teknik adam, "Oynayan takımlara karşı her zaman iyi oynuyoruz. Ligimizde çok futbol oynamayı tercih eden takım olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa, her maçta oynamak için sahaya çıkıyor. Bu oyunla da karşılığını alıyoruz. Ne zaman karşımızda oyunu soğutmaya çalışan, yere yatan bir takım olunca zorlanıyoruz. Biz buna devam edeceğiz. Biz oyunu oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"LIVERPOOL, M.CITY DEĞİLİZ"



Sami Uğurlu, "Kasımpaşa üzerinden değerlendirmek lazım bu maçı. Evet Beşiktaş, çok saygı duyuyoruz, gerçekten büyük kulüpler ama ortada bir iş varsa bunu konuşmak gerekiyor. Bu maçı tamamen Beşiktaş üzerinden konuşmak hata yapılabilir. Burada ciddi bir iş var. Beşiktaş kötü oynadı, neden kötü oynadı? Biz Liverpool, Manchester City değiliz, bireysel oyuncularla çözemeyiz sürekli. Biz takım oyunuyla, plana uyunca başarılı olan bir takımız. 4 maçta 4 galibiyetimiz var burada. 4 galibiyet alan takımı bireysel olarak değerlendirmemek lazım. Beşiktaş konuşulmalı ama yapılan işin hakkı da verilmeli. Biz güzel işler yapıyoruz. Oyun olarak doğru işler yapıyoruz. Skora yansıtamadık ama lig uzun, geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Umarım istediğimiz seviyeye geleceğiz." diye konuştu.



"İSTEDİKLERİMİZİ ÇIKARDIK"



Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Maçın başından, ilk yarının sonuna kadar üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Savunma arkasına atılacak toplarla burada etkili olacağımızı düşünüyorduk. İlk yarıda bunu çok yaptık, skor çok fazla aldatmasın. İçeriye 3-0, 4-0 girebilirdik ama 1-0 içeriye girdik. Bu bizim moralimizi bozdu ama iyi oynadığımızı gördük. Çok üzerine gitmeye çalıştık. Hem Galatasaray maçını hem Ajax maçını çok ciddi analiz ettik Beşiktaş'ın, bek arkasına sürekli bir oyuncu sokmaya çalıştık, burada da etkili olduğumuzu gördük. Oyuncu değişiklikleriyle çok fazla topa da sahip olduk. Cesur oynamayı seviyoruz. Birçok deplasmanda daha başarılıyız. Ancak iç sahada da oynadığımız bir oyun var, karşılığını alamadık. Beşiktaş'a önde baskı yaptığında çıkarken zorlandığını biliyorduk, 7 oyuncu ile önde baskı yapmaya çalıştık. Semih ve Muçi ile oynadıklarında yüksek topları alamayacaklarını biliyorduk. Dönen ikinci toplarla birlikte hücum geçişini iyi yaptık. 25 defa ceza sahasına girmek bizim için çok önemli. Bu atmosferde, bu doğru oyunu oynayabilmek, buradan tamamen istediklerimizi çıkardığımızı söyleyebilirim." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, "Oyun olarak istediklerimizi aldık. Beşiktaş'ın analizini çok fazla yaptık. Savunma arkasına atılacak toplarda eksikleri olacağını düşündük. Maça kazanmaya inancımız oldukça fazlaydı. Oyun ortadaydı. İkinci yarıya çok iyi başladık. Savunmadan hücuma geçişte çok etkili olduk. Skor çok daha farklı bitebilirdi. Oyunun her bölgesinde çok yüksek baskı yaptık. Beşiktaş'a uzun vurdurup alacağımız ikinci toplarda geçiş yapmayı planladık. Bunu da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerinin altını çizen Sami Uğurlu, "Bu maçın tamamen Kasımpaşa üzerinden yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru bir analiz ve plan var. Çok doğru bir oyun, plan ve oyuncu performansı. Bu da istediğimiz gibi işledi. Beşiktaş'ın lige tutunma maçında bu kadar cesur oynamak bizim ciddi artımızdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Uğurlu, Beşiktaş'ı üst üste 4 kez mağlup eden ilk teknik direktör olduğunun hatırlatılması üzerine, "Her maça özel olarak hazırlığımız oluyor. Bazen istediğiniz oyunu çıkartabiliyorsunuz. Bu, benim şansım. Beşiktaş'a özel olarak hazırlanmıyoruz. Bunun konuşulması Beşiktaş'ın büyüklüğü. Bu istatistik benim için gerçekten gurur kaynağıdır." şeklinde görüş belirtti.



"BEŞİKTAŞ'I YANILTTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor karşısında yaşadıkları 4-1'lik mağlubiyetin Beşiktaş'ı yanılttığını savunan Sami Uğurlu, şunları kaydetti:



"İyi ve yetenekli oyuncularımız var. Geçen hafta kaybettiğimiz Samsunspor maçı dışında tüm müsabakaları istediğimiz gibi oynamıştık. Ligin en az pozisyon veren üçüncü takımıyız. Samsunspor karşısında yaşadığımız 4-1'lik mağlubiyetin Beşiktaş'ı yanılttığını düşünüyorum. Son maçımızın öyle geçmesinin onların oyun planlarını değiştirdiğini düşünüyorum."