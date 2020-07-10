Salomon Kalou, Botafogo'ya transfer oldu

Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Salomon Kalou'nun yeni adresi belli oldu.

Haber; AA
Salomon Kalou, Botafogo'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2020 11:03
Brezilya ekiplerinden Botafogo, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Salomon Kalou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ülke medyasında Kalou'nun 2021 yılı sonuna kadar takımda olacağı yazıldı.

Kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille formaları da giyen Kalou, 2014'te transfer olduğu Hertha Berlin'de bu sezon 7 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için