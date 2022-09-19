SALİH UÇAN, FENERBAHÇE'YE RAKİP

DERBİYİ İPLE ÇEKİYOR

FENERBAHÇE'DE KAÇ MAÇ OYNADI?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Milli aradan sonra oynanacak derbi maç Salih Uçan için de özel bir maç niteliği taşıyor.Daha önce Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan, 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayla birlikte eski takımına rakip olacak.Bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı iple çekiyor. Uçan, "Amacım takımıma maksimum katkı vermek. Rakip fark etmiyor. Atabildiğim kadar da gol atmak, asist yapmak istiyorum" görüşünü paylaşmıştı.Salih Uçan, 2012-2019 arasında Fenerbahçe'de 37 maçta forma giymiş ve 3 gole imza atmıştı. Salih Uçan, Fenerbahçe'den sonra ROma, Sion, Empoli ve Alanyaspor'da da oynamıştı.