Salih Uçan Başakşehir'e kiralanıyor

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Salih Uçan'a talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Salih Uçan Başakşehir'e kiralanıyor
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27 Ocak 2022 00:03
Salih Uçan
Salih Uçan
Beşiktaş
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan ve yedek kalan Salih Uçan Başakşehir'e imza atmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un da ilgilendiği Salih Uçan'dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu Başakşehir'e kiralamayı kabul ettiği belirtildi. Salih Uçan'ın da Başakşehir'de oynamayı kabul etmesi üzerine anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Herhangi bir aksilik olmazsa Salih Uçan sezon sonuna kadar kiralık olarak Başakşehir'de sezonu tamamlayacak.

Beşiktaş'ta 15 maça çıkan ve sadece 6 kez ilk 11 başlayan Salih Uçan, toplamda 558 dakika süre aldı.

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