Salih Özcan, Wolfsburg yolcusu!

Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.



Kicker'da yer alan habere göre; Wolfsburg, milli oyuncu Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.



Haberde, milli yıldızın Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Deneyimli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.



BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'LA ANILIYORDU



Salih Özcan'ın ismi uzun bir süre Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.





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