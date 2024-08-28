Salih Özcan, Wolfsburg yolcusu!

Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Salih Özcan, Wolfsburg yolcusu!
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28 Ağustos 2024 12:31
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 13:20
Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Salih Özcan, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

Kicker'da yer alan habere göre; Wolfsburg, milli oyuncu Salih Özcan'ın transferinde Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

Haberde, milli yıldızın Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Deneyimli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atmasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'LA ANILIYORDU

Salih Özcan'ın ismi uzun bir süre Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

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