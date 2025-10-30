Salih Özcan için ayrılık sinyali!

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.



Sky DE'nin haberine göre, Alman devi, 27 yaşındaki orta saha için gelen uygun bir teklif olması halinde, oyuncuyu devre arası transfer döneminde elden çıkarmaya hazır.



Özcan'ın sözleşmesi 2026 yılı Haziran ayında sona erecek ve Dortmund yönetiminin kontratı yenileme planı bulunmuyor. Bu nedenle, kulüp sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında satış ihtimalini değerlendiriyor.



Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 4 maçta süre bulan milli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.



