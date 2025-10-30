30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
Karaköprü -Rizespor
0-3
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
Cagliari-Sassuolo
1-2
Pisa-Lazio
0-0

Salih Özcan için ayrılık sinyali!

Borussia Dortmund, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Salih Özcan ile yeni kontrat imzalamayacak. Alman kulübü, devre arası transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki milli oyuncunun satışına onay verecek.

calendar 30 Ekim 2025 19:15
Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sky DE'nin haberine göre, Alman devi, 27 yaşındaki orta saha için gelen uygun bir teklif olması halinde, oyuncuyu devre arası transfer döneminde elden çıkarmaya hazır.

Özcan'ın sözleşmesi 2026 yılı Haziran ayında sona erecek ve Dortmund yönetiminin kontratı yenileme planı bulunmuyor. Bu nedenle, kulüp sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında satış ihtimalini değerlendiriyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 4 maçta süre bulan milli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
