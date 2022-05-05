Salih Özcan, Borussia Dortmund'un radarına girdi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'ün bu sezon ligde gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın, gösterdiği performans nedeniyle güçlü kulüplerin dikkatini çektiği ifade edildi.



Alman basınından Bild'in haberine göre; Köln'de teknik direktör Steffen Baumgart'ın yönetiminde büyük bir gelişme gösteren Salih Özcan, Borussia Dortmund'un gündemine geldi. Dortmund ekibinin, orta sahada yaşı ilerleyen Axel Witsel'in yerine Salih Özcan'ı düşündüğü belirtildi.



Köln ile olan sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Salih Özcan'ın bonservis ücretinin transfer piyasasına kıyasla daha düşük olabileceğini düşünen Dortmund cephesinin, oyuncuya olan ilgisini sezon sonunda resmiyete dökeceği yazıldı.



Haberde; daha önce adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan milli oyuncunun Lille, Lyon ve West Ham tarafından da takip edildiği ifade edildi.



KÖLN'ÜN TEKLİFİ DÜŞÜK



Mali açıdan çok iyi bir durumda olmayan Köln'ün Salih Özcan'ın 1.2 milyon euro olan yıllık maaşını 2 milyon euroya yükseltme teklifi yaptığı ancak bu teklifin milli futbolcunun dolgun bir maaş istemesi durumunda yeterli olmayacağı belirtildi.



Bu sezon Köln ile 32 resmi maça çıkan Salih Özcan, 2 gol atma başarısı gösterdi.





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