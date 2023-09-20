Salih Dursun'a 'Haksız Tahrik' indirimi

Beşiktaş, milli arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşırken siyahbeyazlılar 2-0 galip gelmiş, maç içinde yaşananlar gündeme damga vurmuştu.



YAPILAN FAUL SONRASINDA ATILDI



Salih Dursun'un ayağındaki topa hareket halindeyken yatarak müdahale etmeye çalışan Emirhan Delibaş'ın faul yaptığına hükmeden hakem Burak Taşkınsoy, oyunu durdurdu. Top da o esnada dışarı çıktı.



Sinirlerine hakim olamayan Salih Dursun, yerde oturan 20 yaşındaki oyuncunun kaburgasına tekme attı, korkuya kapılan genç Emirhan kendisini korumak amacıyla yere kapandı. Salih, attığı sert tekmenin etkisiyle bir de Emirhan'ın üzerine düştü ve kolu da aynı şekilde kafasına geldi.



"SEN KİME VURUYORSUN"



Salih Dursun'a özellikle Cenk ve Ghezzal tepki gösterdi. Cenk, "Hayırdır, sen kime vuruyorsun?" diye çıkıştı.



Kırmızı kart yedikten sonra apar topar sahadan çıkarılan Salih'in maçtan sonra, "Kendimi kaybettim" dediği kaydedildi. PFDK ise FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi maçtan men ve 26 bin TL ile cezalandırılmasına karar verdi.



NİHAİ KARAR BEKLENİYOR



43. maddede "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunanlara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" ifadesi olmasına rağmen 12. maddedeki "Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. (2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir" maddesini devreye sokup, Salih'i 2 maçla cezalandırdı. Şimdi Tahkim Kurulu'nun nihai kararı merak ediliyor.



