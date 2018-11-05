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Salah için Mısır'da ilginç heykel

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah için ülkesi Mısır'da heykel yapıldı ve bir anda sosyal medyanın trendi oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Salah için Mısır'da ilginç heykel
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05 Kasım 2018 17:08
Geçen yıl, Cristiano Ronaldo'ya benzemeyen Cristiano Ronaldo heykelinin ardından bu kez Muhammed Salah, kendisine benzemeyen heykeli ile karşılaştı.

Mısırlı sanatçı Mai Abdel Allah, Liverpool forması giyen vatandaşı Muhammed Salah'ın heykelini yaparken, heykelin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya sallandı.

Salah'ın heykelinin Salah'a benzemediğini belirten sosyal medya kullanıcıları, Mai Abdel Allah'ın yaptığı çalışmayı 'komik' buldu.





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