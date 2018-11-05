Geçen yıl, Cristiano Ronaldo'ya benzemeyen Cristiano Ronaldo heykelinin ardından bu kez Muhammed Salah, kendisine benzemeyen heykeli ile karşılaştı.
Mısırlı sanatçı Mai Abdel Allah, Liverpool forması giyen vatandaşı Muhammed Salah'ın heykelini yaparken, heykelin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya sallandı.
Salah'ın heykelinin Salah'a benzemediğini belirten sosyal medya kullanıcıları, Mai Abdel Allah'ın yaptığı çalışmayı 'komik' buldu.
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Mısırlı sanatçı Mai Abdel Allah, Liverpool forması giyen vatandaşı Muhammed Salah'ın heykelini yaparken, heykelin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya sallandı.
Salah'ın heykelinin Salah'a benzemediğini belirten sosyal medya kullanıcıları, Mai Abdel Allah'ın yaptığı çalışmayı 'komik' buldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın