UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 7-1'lik skorla kazandı.



SALAH'TAN 6 DAKİKADA HAT-TRICK



İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 24 ve 55. dakikalarda Roberto Firmino, 66. dakikada Darwin Nunez, 75,80 ve 81. dakikalarda Muhammed Salah ve 87. dakikada Harvey Elliot attı. Rangers'ın tek golü 17. dakikada Scott Arfield'den geldi.



BAFETIMBI GOMIS'İ GEÇTİ



Rangers karşısında 6 dakikada hat-trick yapan Salah, turnuvada en hızlı 3 gol atan isim olmayı başardı. Mısırlı yıldızdan önce bu rekor Bafetimbi Gomis'e attı. Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon formasıyla Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada hat-trick yapmıştı.



Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puana yükseldi. Rangers'ın henüz puanı bulunmuyor.



Grubun bir sonraki haftasında Liverpool, Ajax deplasmanına konuk olacak. Rangers, Napoli ile İtalya'da karşılaşacak.



İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları:



Napoli 4-2 Ajax

Atletico Madrid 0-0 Club Brugge

Bayer Leverkusen 0-3 Porto

Viktoria Plzen 2-4 Bayern Münih

Barcelona 3-3 Inter

Sporting 0-2 Marsilya

Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt





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