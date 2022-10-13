UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi Liverpool, 7-1'lik skorla kazandı.
SALAH'TAN 6 DAKİKADA HAT-TRICK
İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 24 ve 55. dakikalarda Roberto Firmino, 66. dakikada Darwin Nunez, 75,80 ve 81. dakikalarda Muhammed Salah ve 87. dakikada Harvey Elliot attı. Rangers'ın tek golü 17. dakikada Scott Arfield'den geldi.
BAFETIMBI GOMIS'İ GEÇTİ
Rangers karşısında 6 dakikada hat-trick yapan Salah, turnuvada en hızlı 3 gol atan isim olmayı başardı. Mısırlı yıldızdan önce bu rekor Bafetimbi Gomis'e attı. Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon formasıyla Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada hat-trick yapmıştı.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puana yükseldi. Rangers'ın henüz puanı bulunmuyor.
Grubun bir sonraki haftasında Liverpool, Ajax deplasmanına konuk olacak. Rangers, Napoli ile İtalya'da karşılaşacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları:
Napoli 4-2 Ajax
Atletico Madrid 0-0 Club Brugge
Bayer Leverkusen 0-3 Porto
Viktoria Plzen 2-4 Bayern Münih
Barcelona 3-3 Inter
Sporting 0-2 Marsilya
Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt
SALAH'TAN 6 DAKİKADA HAT-TRICK
İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 24 ve 55. dakikalarda Roberto Firmino, 66. dakikada Darwin Nunez, 75,80 ve 81. dakikalarda Muhammed Salah ve 87. dakikada Harvey Elliot attı. Rangers'ın tek golü 17. dakikada Scott Arfield'den geldi.
BAFETIMBI GOMIS'İ GEÇTİ
Rangers karşısında 6 dakikada hat-trick yapan Salah, turnuvada en hızlı 3 gol atan isim olmayı başardı. Mısırlı yıldızdan önce bu rekor Bafetimbi Gomis'e attı. Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon formasıyla Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada hat-trick yapmıştı.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puana yükseldi. Rangers'ın henüz puanı bulunmuyor.
Grubun bir sonraki haftasında Liverpool, Ajax deplasmanına konuk olacak. Rangers, Napoli ile İtalya'da karşılaşacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları:
Napoli 4-2 Ajax
Atletico Madrid 0-0 Club Brugge
Bayer Leverkusen 0-3 Porto
Viktoria Plzen 2-4 Bayern Münih
Barcelona 3-3 Inter
Sporting 0-2 Marsilya
Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt
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