Şakir Özkayımoğlu: 'Çok acemi hakemler geliyor'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası konuştu.



Şakir Özkayımoğlu, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası geçiş oyununu iyi oynayan Gençlerbirliği'nin maça iyi başladığını belirterek, şunları söyledi:



"İlk yarının başında oyunun hakimiydiler sonra biz toparladık, Yasin Öztekin'in yüzde yüz gol pozisyonu olan bir pozisyonuna hakem faul verdi ve dönen top bize gol oldu. İnanılır gibi değil, bazı şeyleri üzüntüyle belirtmek istiyorum gerçekten yetenekli hakemlere çok ihtiyacımız var ama çok acemi hakemler geliyor. 45. dakikada VAR'dan yine dönmeyen Yasin Öztekin'in yüzde yüzlük bana göre penaltı pozisyonu. Bu sezon tahminim beşinci kez başımıza geliyor. VAR'dan bir şekilde dönmüyor, dönse şu an daha yukarılarda olurduk. Zaten çok acı çektik, 4 maç ceza aldık. Altay maçıyla birlikte hükmen mağlup sayıldık. Acı çeken bir takımız ama bunu hak eden bir takım değiliz."



Taraftarlarının uzak mesafeden kendilerine büyük destek vermek için Ankara'ya geldiğine dikkati çeken Özkayımoğlu, "İkinci yarı oyunu forse ettik devre arasında 3 değişiklik yaptık, değişikliklerden istediğimiz randımanı alamadığımız halde oyunun tamamen hakimi olduk. Nurullah Aslan'a tamamen ayrı bir parantez açmak istiyorum. 3 puanı tek başına aldı, kendisini tebrik ediyorum. İkinci yarı çok pozisyonumuz var. Maçı çevirmek için elinden gelen her şeyi yaptı çocuklar ama ne yazık ki mağlup dönüyoruz. Önümüzde taraftarımızla buluşacağımız cuma günü Boluspor maçı var. Buraya gelen Göztepe taraftarlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cuma günü buluşmak üzere." diye konuştu.





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