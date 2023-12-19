Sakaryaspor deplasmanda 3 puanı aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor deplasmanda 3 puanı aldı
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19 Aralık 2023 15:57
Son güncelleme 19 Aralık 2023 15:58
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Odise Roshi, 52. dakikada Yonathan Del Valle ve 90+4. dakikada Ali Ülgen, Tuzlaspor'un golünü ise 38. dakikada Gökhan Akkan kaydetti.

Sakaryaspor aldığı bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken, Tuzlaspor 13 puanda kaldı.

Sakaryaspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlarken, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

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