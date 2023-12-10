Sakarya'da süper enduro heyecanı yaşandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışları yapıldı.



Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yeni formatla yapılan yarışta sporcular, eleme usulüyle rakiplerini eleyerek finale çıkmaya çalıştı.



Kartepe Motosiklet Spor Kulübünce özel olarak oluşturulan parkurda 12 şehirden 40 sporcu, taş, kütük, lastik, beton boruların yer aldığı yapay ve doğal engellerle kıyasıya mücadele etti.



Yarışları, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülge, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da izledi.



Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı kategoride eleme usulüyle gerçekleşen yarışlarda, kadınlarda İlayda Yağmur Yılmaz birinci, İrem Ertuzun ikinci, Aslı Kutlucu üçüncü oldu.



Erkeklerde ise Aleksandr Kurashev'in birinci olduğu yarışı Burak Arlı ikinci, Bayram Uysal ise üçüncü tamamladı.



Sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.



Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat da yarış sonunda sporseverlere gösteri sundu.



Yüce, yaptığı konuşmada, yarışlarda dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir formatın uygulandığını belirterek, "Heyecan dolu yarışlar oldu. Bu soğuk havada vadiye gelerek heyecan dolu yarışları takip eden motosiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimiz önümüzdeki yılda da birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu tür dev organizasyonlarla şehrimizin ismi, her daim dünya sahnesine çıkacak." diye konuştu.



Daha sonra 10 izleyiciye çekilişle bisiklet hediye edildi.





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