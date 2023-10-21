Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, Adanaspor'u konuk etti.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kabongo Kasongo ve 90+3. dakikada Murat Cem Akpınar kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 12'ye yükseltti. Adanaspor ise 9 puanda kaldıç



Gelecek hafta Sakaryaspor, Altay deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.



