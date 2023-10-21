Sakarya, Adana'yı iki golle geçti!

Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakarya, Adana'yı iki golle geçti!
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21 Ekim 2023 17:50
Son güncelleme 21 Ekim 2023 18:03
Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, Adanaspor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kabongo Kasongo ve 90+3. dakikada Murat Cem Akpınar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 12'ye yükseltti. Adanaspor ise 9 puanda kaldıç

Gelecek hafta Sakaryaspor, Altay deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

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