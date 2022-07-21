Sadio Mane Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

??Son 12 yılın Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülleri



2009:???? Drogba

2010:???? Eto'o

2011:???? Yaya Toure

2012: ???? Yaya Toure

2013:???? Yaya Toure

2014:???? Yaya Toure

2015:???? Aubameyang

2016:???? Mahrez

2017:???? Salah

2018:???? Salah

2019:???? Mane

2022:???? Mane https://t.co/EtFrn8i5qy



— Sporx (@sporx) July 21, 2022

Bu sezon Bayern Münih'e transfer olan Senegalli yıldız Sadio Mane, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.Son Afrika Kupası'nın sahibi Senegal'in başarısında önemli pay sahibi olan Mane, böylelikle üst üste ikinci kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmayı başardı. 30 yaşındaki Mane ödülü eski takım arkadaşı Mohamed Salah ve Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy'den daha fazla oy alarak kazandı.Sadio Mane bilindiği gibi Temmuz ayının başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.