Sadio Mane Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

Bu sezon Bayern Münih'e transfer olan Senegalli yıldız Sadio Mane, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Son Afrika Kupası'nın sahibi Senegal'in başarısında önemli pay sahibi olan Mane, böylelikle üst üste ikinci kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmayı başardı. 30 yaşındaki Mane ödülü eski takım arkadaşı Mohamed Salah ve Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy'den daha fazla oy alarak kazandı.
Sadio Mane bilindiği gibi Temmuz ayının başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Son Afrika Kupası'nın sahibi Senegal'in başarısında önemli pay sahibi olan Mane, böylelikle üst üste ikinci kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmayı başardı. 30 yaşındaki Mane ödülü eski takım arkadaşı Mohamed Salah ve Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy'den daha fazla oy alarak kazandı.
Sadio Mane bilindiği gibi Temmuz ayının başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
??Son 12 yılın Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülleri
2009:???? Drogba
2010:???? Eto'o
2011:???? Yaya Toure
2012: ???? Yaya Toure
2013:???? Yaya Toure
2014:???? Yaya Toure
2015:???? Aubameyang
2016:???? Mahrez
2017:???? Salah
2018:???? Salah
2019:???? Mane
2022:???? Mane https://t.co/EtFrn8i5qy
— Sporx (@sporx) July 21, 2022
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