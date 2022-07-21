Sadio Mane Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

30 yaşındaki Senegalli yıldız Sadio Mane, üst üste ikinci kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü aldı.

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Sadio Mane Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi
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21 Temmuz 2022 23:52
Bu sezon Bayern Münih'e transfer olan Senegalli yıldız Sadio Mane, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Son Afrika Kupası'nın sahibi Senegal'in başarısında önemli pay sahibi olan Mane, böylelikle üst üste ikinci kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmayı başardı. 30 yaşındaki Mane ödülü eski takım arkadaşı Mohamed Salah ve Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy'den daha fazla oy alarak kazandı.

Sadio Mane bilindiği gibi Temmuz ayının başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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