Sadık Çiftpınar, Malatyaspor ile 3 yıllık anlaştı!

Fenerbahçe'ye veda eden Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sadık Çiftpınar, Malatyaspor ile 3 yıllık anlaştı!
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18 Ağustos 2021 12:37
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşıklıklı anlaşma ile fesheden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor bugün içerisinde bu transferi resmi olarak kamuoyu ile paylaşacak.

BİR ADIM GERİDEN;
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Sadık Çiftpınar gündemimizde, Fenerbahçe'den ayrılırsa. Sadık ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi daha önce burada başarılara imza attı. Sadık'a birkaç teklif var, bize söylediği 'Fenerbahçe'den ayrılırsam ilk geleceğim takım Malatyaspor.' olur. Kendisine teşekkür ediyorum" demişti.


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