19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-025'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-025'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-026'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
1-382'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-065'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-060'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
0-026'

Sacha Boey: "Özel çalışma yapmadım"

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, performansıyla ilgili konuştu. Fransız sağ bek, yaz boyunca özel çalışmadığını söyledi ve teknik direktör Vincent Kompany'nin güvenini hissettiğini aktardı.

calendar 19 Ekim 2025 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey: 'Özel çalışma yapmadım'
Bayern Münih'te bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Sacha Boey, Borussia Dortmund ile oynanan maçın ardından konuştu.

Sacha Boey, performansı için, "Zihinsel ve fiziksel olarak çok iyiyim. Teknik direktörün güvenini hissediyorum ve bu benim için çok önemli. Yaz boyunca özel bir çalışma yapmadım, sadece çalışmaya devam ettim. Takım arkadaşlarım beni her zaman destekledi. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Bayern Münih, bu sezon oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Takımın bu performansını değerlendiren Boey, "Sezon bizim için harika başladı. Bu performansı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Bayern Münih'te bu sezon 11 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
