Sacha Boey: 'Özel çalışma yapmadım'

Bayern Münih'te bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Sacha Boey, Borussia Dortmund ile oynanan maçın ardından konuştu.



Sacha Boey, performansı için, "Zihinsel ve fiziksel olarak çok iyiyim. Teknik direktörün güvenini hissediyorum ve bu benim için çok önemli. Yaz boyunca özel bir çalışma yapmadım, sadece çalışmaya devam ettim. Takım arkadaşlarım beni her zaman destekledi. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.



Bayern Münih, bu sezon oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Takımın bu performansını değerlendiren Boey, "Sezon bizim için harika başladı. Bu performansı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.



Bayern Münih'te bu sezon 11 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.



