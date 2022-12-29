Sacha Boey cezalı duruma düştü

Sarı kart gören Sacha Boey, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
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Sacha Boey cezalı duruma düştü
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29 Aralık 2022 17:49
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Sivasspor ile oyandıkları mücadelenin 44. dakikasındas sarı kart gördü.

Ceza sınırında olan Sacha Boey, sarı kırmızılıların 17. haftada MKE Ankaragücü ile Nef Stadyumu'nda oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

Sivassporlu oyuncular ise Boey'in kırmız kart görmesi için hakem Erkan Özdamar'a itiraz etti.

Sacha Boey, mücadelede Dries Mertens'in attığı golün asistini de yaptı.

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