Ryan Kent için transfer gerçeği!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde birçok talibi çıkan ancak şu an için takımda kalan Ryan Kent için yeni bir iddia gündeme geldi.
BURNLEY TEKLİF YAPTI
İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Burnley, Avrupa'da transferin son döneminde Kent için kiralama teklifi yaptı. İngiliz futbolcu ise, Burnley'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
Kent için transfer döneminde ayrıca Sheffield United'ın da istekli olduğu öne sürüldü.
TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Lazio ile anlaşmış ancak Kent son anda bu transferden vazgeçmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Ryan Kent'in adı Hull City, Başakşehir ve Suudi Arabistan ekipleriyle de anılmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, şu ana kadar sarı-lacivertli takımda 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
BURNLEY TEKLİF YAPTI
İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Burnley, Avrupa'da transferin son döneminde Kent için kiralama teklifi yaptı. İngiliz futbolcu ise, Burnley'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
Kent için transfer döneminde ayrıca Sheffield United'ın da istekli olduğu öne sürüldü.
TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Lazio ile anlaşmış ancak Kent son anda bu transferden vazgeçmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Ryan Kent'in adı Hull City, Başakşehir ve Suudi Arabistan ekipleriyle de anılmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, şu ana kadar sarı-lacivertli takımda 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.