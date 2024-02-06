Ryan Kent için transfer gerçeği!

Fenerbahçe transfer haberleri: Premier Lig ekiplerinden Burnley, Avrupa'da transferin son döneminde Fenerbahçe'den Ryan Kent için kiralama teklifinde bulundu. İngiliz futbolcu, bu teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ryan Kent için transfer gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 16:15
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde birçok talibi çıkan ancak şu an için takımda kalan Ryan Kent için yeni bir iddia gündeme geldi.

BURNLEY TEKLİF YAPTI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Burnley, Avrupa'da transferin son döneminde Kent için kiralama teklifi yaptı. İngiliz futbolcu ise, Burnley'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

Kent için transfer döneminde ayrıca Sheffield United'ın da istekli olduğu öne sürüldü.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Lazio ile anlaşmış ancak Kent son anda bu transferden vazgeçmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ryan Kent'in adı Hull City, Başakşehir ve Suudi Arabistan ekipleriyle de anılmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, şu ana kadar sarı-lacivertli takımda 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery