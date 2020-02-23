Ryan Donk, Fenerbahçe ile rekor kırdı!

Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu

Haber; Sporx.com
Ryan Donk, Fenerbahçe ile rekor kırdı!
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23 Şubat 2020 19:51
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken sarı kırmızılılarda Ryan Donk'un golü rekoru da getirdi.

Kadıköy'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu

Ryan Donk 1 golü Kasımpaşa formasıyla atarken iki golü ise Galatasaray formasıyla kaydetti.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTIĞI MAÇLAR
16.09.2013 Kasımpaşa 2 - 3 Fenerbahçe
02.11.2018 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
23.02.2020 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

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