Ryan Babel'den hakem için flaş paylaşım!

Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'den hakem için flaş paylaşım!
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24 Aralık 2022 19:54
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalıyor.


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