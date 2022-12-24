Ryan Babel'den hakem için flaş paylaşım!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili şu sözleri kullandı;



"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"



Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalıyor.







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