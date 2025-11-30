Ruud Gullit'ten derbi yorumu: 'Futbola adeta deli oluyorlar'

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ruud Gullit, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.



"KAFALARINI KULLANMAYI UNUTUYORLAR"



beIN Sports'a konuşan Gullit, "Derbiler çok tutkulu ve ateşli. Bir keresinde Graeme Souness'ın sahanın ortasına bayrak diktiğini hatırlıyorum, ortalık tamamen karışmıştı. Türkler çok büyük bir kalbe sahip, futbola adeta deli oluyorlar. Bazen o kadar kaptırıyorlar ki kafalarını kullanmayı unutuyorlar." yorumunu yaptı.

Ruud Gullit sözlerini şöyle sürdürdü: