Rusya'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni teklif

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'ya transferi için geri sayım başladı.
MAAŞ TEKLİFİ YÜKSELDİ
Rus ekibi, Kerem'i ikna etmek için 2.2 milyon euro'luk teklifini 2.4 milyon euro'ya çıkardı. Kerem'in 3 milyon euronun biraz üzerinde bir ücret talep ettiği öğrenildi.
Kulüplerin ise 13 milyon euro bonservis için anlaştığı belirtildi. Bu arada Köhn'ün Rus kulübüne transferinin gerçekleşmeyeceği bildirildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sarı kırmızılı takımın 2. kaptanı, Galatasaray'da 174 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi.
MAAŞ TEKLİFİ YÜKSELDİ
Rus ekibi, Kerem'i ikna etmek için 2.2 milyon euro'luk teklifini 2.4 milyon euro'ya çıkardı. Kerem'in 3 milyon euronun biraz üzerinde bir ücret talep ettiği öğrenildi.
Kulüplerin ise 13 milyon euro bonservis için anlaştığı belirtildi. Bu arada Köhn'ün Rus kulübüne transferinin gerçekleşmeyeceği bildirildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sarı kırmızılı takımın 2. kaptanı, Galatasaray'da 174 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi.