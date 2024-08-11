Rusya'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni teklif

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı maaş teklifini 2.4 milyon euro'ya taşıdı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rusya'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni teklif
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11 Ağustos 2024 10:03
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'ya transferi için geri sayım başladı.

MAAŞ TEKLİFİ YÜKSELDİ

Rus ekibi, Kerem'i ikna etmek için 2.2 milyon euro'luk teklifini 2.4 milyon euro'ya çıkardı. Kerem'in 3 milyon euronun biraz üzerinde bir ücret talep ettiği öğrenildi.

Kulüplerin ise 13 milyon euro bonservis için anlaştığı belirtildi. Bu arada Köhn'ün Rus kulübüne transferinin gerçekleşmeyeceği bildirildi.



OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sarı kırmızılı takımın 2. kaptanı, Galatasaray'da 174 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi.



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