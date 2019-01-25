Roy Hodgson'dan Cenk Tosun açıklaması!

Premier Lig'de'ınile ilgilendiği haberlerinin ardından Palace teknik direktörü'a Cenk Tosun sorusu soruldu.İngiliz teknik adam, Everton'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcu hakkında ''Cenk Tosun gibi kişisel sorulaa cevap vermeye hazır değilim. Eğer size ilgilendiğimiz oyuncuları saymaya başlarsam akşama kadar beraber oluruz.'' sözlerini kullandı.Tecrübeli teknik direktörü, forvet transferi için ayrıca ''Uzun süreli sakatlıklarını atlatan iki futbolcu aramıza dönüyor. Connor Wickham, 2 yılın ardından tam sağlığına kavuştu. Christian Benteke ise ciddi bir ameliyat sonrası sahalara döndü. Ne zaman %100 olacaklar bilmiyoruz ama söylendiği gibi çok da kötü bir hücum opsiyonumuz yok.'' dedi.