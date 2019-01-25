Roy Hodgson'dan Cenk Tosun açıklaması!

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'ın Cenk Tosun ile ilgilendiği haberlerinin ardından Palace teknik direktörü Roy Hodgson'a Cenk Tosun sorusu soruldu.
İngiliz teknik adam, Everton'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcu hakkında ''Cenk Tosun gibi kişisel sorulaa cevap vermeye hazır değilim. Eğer size ilgilendiğimiz oyuncuları saymaya başlarsam akşama kadar beraber oluruz.'' sözlerini kullandı.
''FORVET HATTIMIZ ÇOK KÖTÜ DEĞİL''
Tecrübeli teknik direktörü, forvet transferi için ayrıca ''Uzun süreli sakatlıklarını atlatan iki futbolcu aramıza dönüyor. Connor Wickham, 2 yılın ardından tam sağlığına kavuştu. Christian Benteke ise ciddi bir ameliyat sonrası sahalara döndü. Ne zaman %100 olacaklar bilmiyoruz ama söylendiği gibi çok da kötü bir hücum opsiyonumuz yok.'' dedi.
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İngiliz teknik adam, Everton'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcu hakkında ''Cenk Tosun gibi kişisel sorulaa cevap vermeye hazır değilim. Eğer size ilgilendiğimiz oyuncuları saymaya başlarsam akşama kadar beraber oluruz.'' sözlerini kullandı.
''FORVET HATTIMIZ ÇOK KÖTÜ DEĞİL''
Tecrübeli teknik direktörü, forvet transferi için ayrıca ''Uzun süreli sakatlıklarını atlatan iki futbolcu aramıza dönüyor. Connor Wickham, 2 yılın ardından tam sağlığına kavuştu. Christian Benteke ise ciddi bir ameliyat sonrası sahalara döndü. Ne zaman %100 olacaklar bilmiyoruz ama söylendiği gibi çok da kötü bir hücum opsiyonumuz yok.'' dedi.
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