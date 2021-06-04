Rosier transferinde bir Rus ekibi daha devrede

'ta geleceği merakla bekleneniçin Portekiz'den yeni bir haber geldi.A Bola'nın haberine göre, Rus Ligi ekiplerinden'nın 5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden Sporting ile anlaşma sağladığı kaydedildi.Portekizli yeni teknik direktörü Rui Vitoria'nın vereceği karara göre oyuncuyu kadroya katabileceği kaydedilen Spartak Moskova'nın aksine Beşiktaş'ın finansal talepleri karşılayamadığı belirtildi.Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Beşiktaş'ta devam talebi olan Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.Rosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm.Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.