Rosier transferinde bir Rus ekibi daha devrede

Beşiktaş'ın transferine öncelik verdiği isimlerden olan Valentin Rosier için Rus ekibi Spartak Moskova'nın harekete geçtiği belirtildi.

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Rosier transferinde bir Rus ekibi daha devrede
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04 Haziran 2021 20:18
Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen Valentin Rosier için Portekiz'den yeni bir haber geldi.

A Bola'nın haberine göre, Rus Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın 5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden Sporting ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Portekizli yeni teknik direktörü Rui Vitoria'nın vereceği karara göre oyuncuyu kadroya katabileceği kaydedilen Spartak Moskova'nın aksine Beşiktaş'ın finansal talepleri karşılayamadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DINAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ

Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Beşiktaş'ta devam talebi olan Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.



ROSIER: "BAŞKA TÜRK KULÜBÜNE GİTMEM"

Rosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.

24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

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