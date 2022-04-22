Rosier Kasımpaşa maçında gol ya da asist istiyor

Beşiktaş'ta Valerien Rosier, Kasımpaşa maçında gol ya da asistle takımının 3 puan almasına katkıda bulunmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rosier Kasımpaşa maçında gol ya da asist istiyor
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22 Nisan 2022 10:06
Yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde orta sahanın sağında görev alan ve daha fazla hücumda gözüken Valentin Rosier, Fransız teknik adam yönetimindeki ilk maçta Trabzon ağlarını havalandırmıştı.

Vodafone Park'ta 4-1 kazanılan Alanya mücadelesinde iki asist yapan Rosier, geçen hafta Giresun deplasmanını boş geçmişti. Fransız oyuncu Kasımpaşa maçıyla kaldığı yerden devam etmek, gol ya da asistle takımının 3 puan almasına katkıda bulunmak istiyor. 

 

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