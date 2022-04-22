Yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde orta sahanın sağında görev alan ve daha fazla hücumda gözüken Valentin Rosier, Fransız teknik adam yönetimindeki ilk maçta Trabzon ağlarını havalandırmıştı.
Vodafone Park'ta 4-1 kazanılan Alanya mücadelesinde iki asist yapan Rosier, geçen hafta Giresun deplasmanını boş geçmişti. Fransız oyuncu Kasımpaşa maçıyla kaldığı yerden devam etmek, gol ya da asistle takımının 3 puan almasına katkıda bulunmak istiyor.
Vodafone Park'ta 4-1 kazanılan Alanya mücadelesinde iki asist yapan Rosier, geçen hafta Giresun deplasmanını boş geçmişti. Fransız oyuncu Kasımpaşa maçıyla kaldığı yerden devam etmek, gol ya da asistle takımının 3 puan almasına katkıda bulunmak istiyor.