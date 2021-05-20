Rosier'den Fenerbahçe iddiasına yanıt: "Kartallar, kartallarla uçar"

Beşiktaş ile çifte kupa sevinci yaşayan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rosier'den Fenerbahçe iddiasına yanıt: 'Kartallar, kartallarla uçar'
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20 Mayıs 2021 18:01
Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir haber sayfası, Rosier'e "photoshop" ile Fenerbahçe forması giydirerek, sarı-lacivertlilerin bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen futbolcuya talip olacağı iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan 24 yaşındaki sağ bek, "Kartallar kartallarla uçar." ifadelerini kullanarak kartal emojisi ve siyah-beyazlı renkleri paylaştı.


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