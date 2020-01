Rose: "Son Derrick Rose ben olmayacağım"

Detroit Pistons guardı Derrick Rose, "türünün son örneği" olmayacağını söyledi.



31 yaşındaki Rose, NBA kariyerinde beklenenden daha fazlasını yapıyor ve Pistons için maç başına 16.7 sayı ve 5.9 asist ortalaması yakalıyor.



Eski bir MVP olan Rose, türünün son örneği olmayacağını belirtti.



"Bunu bir meydan okuma olarak görüyorum ve her zaman söylerim, Kobe (Bryant) gibi her kuşağa uyum sağlayabilen bir oyuncu olmaya çalışıyorum. O şampiyonluklar kazandı. Aynı oyuncu değiliz, ama kendi çizgimde kalan bir adam olduğum için, her sahaya adım attığımda tarih yazdığımı hissediyorum. İyi maç ya da kötü maç olsun. Her ne ise. Birden fazla sakatlık geçiren bir oyuncu olan, oyununun zirvesinde olan son Derrick Rose olmayacağım."



"OĞLUM BASKETBOL OYNASIN İSTEMEM"



Rose, oğlunun basketbol oynamayı kovalamasını istemediğini söyledi, ama ona engel olmayacağını da ekledi ve profesyonel sporun acı gerçeklerine daha hazırlıklı olmasını istediğini belirtti:



"Oğlumun basketbol oynamasını istemiyorum, ama şu anda bu isteği yavaş yavaş geliyor. Eğer basketbol oynamak isterse, o zaman bir sorun yok. Ama benim gibi yetenekli olduğunu görmezse, bu enerjiyi başka bir yöne odaklayacağımız o baba olmayacağım. Ben o baba olacağım. Ulaşılamayacak hayaller kurmayacak."



Rose'un en büyük umudu, tüm bu işlerin, acıların, hayal kırıklıklarının ve fedakarlıkların anlamsız maçlarda atılan sayılardan başka bir şeyle sonuçlanacağı.



"(Eski takım arkadaşı Drew Gooden) bir gün, 'Sen (Jason) Kidd gibi olacaksın, 16 ya da 17 yıl oynayacaksın. Çünkü siz oyunu değiştiriyorsunuz ve etkili oluyorsunuz' demişti. Onun bunu demesi, benim için çok önemliydi. Doğru bir şey yapıyorum ve sadece sonuncu olmayacağımı biliyorum, bu yüzden bir sonraki gelecek adam için bir plan oluşturmalıyım. 'Bunu atlatabilirsin, sadece zihnini ve bakış açını değiştirmen gerekir' gibi..."