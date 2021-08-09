Rooney'den G.Saray mesajı: "İlk kez duydum"

Derby County Teknik Direktörü Wayne Rooney, Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Kamil Jozwiak için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Rooney'den G.Saray mesajı: 'İlk kez duydum'
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09 Ağustos 2021 17:39
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Kamil Jozwiak için kulübü Derbi County'nin teknik direktörü Wayne Rooney'den açıklama geldi.

İngiliz teknik adam, oyuncusunun ayrılığını istemediğini kaydederken, "Takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Lech Poznan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi bu transfere onay verdi. Jozwiak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağ kanatta da görev yapabiliyor.




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