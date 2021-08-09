Rooney'den G.Saray mesajı: 'İlk kez duydum'

'ın transfer gündeminde olduğu belirtilençin kulübü Derbi County'nin teknik direktörü Wayne Rooney'den açıklama geldi.İngiliz teknik adam, oyuncusunun ayrılığını istemediğini kaydederken, "" ifadelerini kullandı.Geçen sezon Lech Poznan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi bu transfere onay verdi. Jozwiak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağ kanatta da görev yapabiliyor.