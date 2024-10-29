Ronaldo penaltı kaçırdı, AL Nassr elendi!

Cristiano Ronaldo'nun 90+6'da penaltı kaçırdığı maçta Al-Taawon, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Nassr'ı 1-0 mağlup etti.

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Ronaldo penaltı kaçırdı, AL Nassr elendi!
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29 Ekim 2024 22:56
Son güncelleme 29 Ekim 2024 22:59
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Nassr, Al-Taawon ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr ev sahipliğinde oynanan maçı Al-Taawon 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al-Ahmad kaydetti.

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonun ardından Ronaldolu Al-Nassr, kupaya veda eden takım oldu.

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