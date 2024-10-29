Ronaldo penaltı kaçırdı, AL Nassr elendi!

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Nassr, Al-Taawon ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr ev sahipliğinde oynanan maçı Al-Taawon 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al-Ahmad kaydetti.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonun ardından Ronaldolu Al-Nassr, kupaya veda eden takım oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al-Ahmad kaydetti.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonun ardından Ronaldolu Al-Nassr, kupaya veda eden takım oldu.
Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, Al Nassr kupaya veda etti.pic.twitter.com/uFWQ8bAIF9
— Sporxtv (@sporxtv) October 29, 2024