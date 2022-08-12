İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Atletico Madrid, Chelsea ve PSG gibi takımlarla anılan Ronaldo ile ilgili yeni bir polemik konusu gündemde.



PEREZ'İN SÖZLERİ RONALDO'NUN AİLESİNİ KIZDIRDI



Real Madrid taraftarlarından biri başkan Florentino Perez'e, "Ronaldo'yu transfer edelim" dedi. Ancak; Perez ise Portekizli yıldızın ailesini, "Cristiano? O 38 yaşında" şeklindeki bu sözleriyle kızdırdı.



RONALDO'NUN KARDEŞİ: "YAŞLI ADAM..."



Madrid Başkanı Perez'e dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro cevap veren isim oldu. Aveiro, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam" ifadelerini kullandı. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ