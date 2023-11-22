Ronaldinho'nun mülküne el konuluyor!

Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho'nun 2 mülküne borçları nedeniyle el konuluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronaldinho'nun mülküne el konuluyor!
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22 Kasım 2023 15:42
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, ekonomik olarak iflas etti.

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldinho'nun büyük bir mali sıkıntı yaşadığı ve ülkesinde milyonlarca dolar borcu olduğu ifade edildi.

Brezilya'da vergi dairesinin, Ronaldinho'nun banka hesaplarından borcunu tahsis etmeye çalıştıkları ancak hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.

Bu gelişmenin ardından yetkililerin, Ronaldinho'nun iki mülküne el koymaya karar verdikleri kaydedildi.

HAPİSTE KALMIŞTI

Ronaldinho, 2020 yılında Paraguay'da sahte pasaport nedeniyle ağabeyiyle birlikte tutuklanmış ve ardından bir süre hapiste kalmıştı.

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