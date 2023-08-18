Romano: "Nicolo Zaniolo imzayı attı"

Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri: Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan Aston Villa'ya transferi öncesinde flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Romano: 'Nicolo Zaniolo imzayı attı'
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18 Ağustos 2023 16:35
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo ile sözleşme imzaladı.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sözleşmenin imzalandığını ve kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapacağını duyurdu.

30 MAÇ ŞARTI

İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro...

Bu opsiyonun devreye girmesi için yapılan kontrata özel bir madde yer aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.

Ayrıca Zaniolo'nun performansı ve Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre bonus maddeleri de bulunduğu, toplam maliyetin 35 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.



GALATASARAY'DA RAKAMLARI

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. Ardından Galatasaray'a 15 milyon euro bedelle transfer oldu. 

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