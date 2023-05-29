Romain Saiss kulüp arıyor

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ardından ilk etapta yeni transferlerden Omar Colley'ye formayı kaptıran Romain Saiss, ardından Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı ile yeniden ilk 11'e dönmüş ve sağ stoper oynamasına rağmen oldukça etkili performans sergilemişti.
Faslı futbolcunun düzenli forma giydiği halde yazın Ada'ya dönüş hesapları yaptığı, bir diğer seçeneğinin de doğduğu ve futbola ilk adımını attığı Fransa olduğu kaydedildi. Menajerinin de oyuncusu için kulüp aradığı ve Beşiktaş'a teklif getirmeye çalıştığı belirtildi.
2.5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Beşiktaş, ara transferde Nottingham Forest'ın 2.5 milyon Euro'luk önerisini geri çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekleniyor.
Şu ana dek kulübe ulaşan resmi bir teklif ise bulunmuyor.
LİGDE 25 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Süper Lig'de 25 kez Beşiktaş formasını giyen Romain Saiss, savunmada görev yapmasına rağmen 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 2'de asist katkısı sağladı.
Faslı futbolcunun düzenli forma giydiği halde yazın Ada'ya dönüş hesapları yaptığı, bir diğer seçeneğinin de doğduğu ve futbola ilk adımını attığı Fransa olduğu kaydedildi. Menajerinin de oyuncusu için kulüp aradığı ve Beşiktaş'a teklif getirmeye çalıştığı belirtildi.
2.5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Beşiktaş, ara transferde Nottingham Forest'ın 2.5 milyon Euro'luk önerisini geri çevirmişti. 33 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekleniyor.
Şu ana dek kulübe ulaşan resmi bir teklif ise bulunmuyor.
LİGDE 25 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Süper Lig'de 25 kez Beşiktaş formasını giyen Romain Saiss, savunmada görev yapmasına rağmen 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 2'de asist katkısı sağladı.