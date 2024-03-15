Roma yenilse bile adını son 8'e yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Roma, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Brighton'a 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma yenilse bile adını son 8'e yazdırdı
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15 Mart 2024 00:58
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Brighton ile Roma karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan maçı Brighton 1-0 kazandı. 

Brighton'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Danny Welbeck kaydetti. 

İlk maçı sahasında 4-0 kazanan Roma, bu sonuca rağmen toplam skorda rakibine 4-1 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. 

Roma'nın rakibi, cuma günü saat 15:00'te gerçekleştirilecek kurada belli olacak.

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