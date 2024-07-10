Roma, orta sahasını Enzo Le Fee ile güçlendirdi

Roma, Rennes'ten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Le Fee'yi 23 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma, orta sahasını Enzo Le Fee ile güçlendirdi
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10 Temmuz 2024 22:31
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Roma, yeni transferini duyurdu. 

Roma, Rennes'ten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Le Fee'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

İtalyan ekibi, Rennes'e bu transfer için 23 milyon euro bonservis ödeyecek. 

GEÇEN SEZON RAKAMI

Geride bıraktığımız sezon Rennes ile 35 maça çıkan Le Fee, 5 golün asistini yaptı.

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