Roma, orta sahasını Enzo Le Fee ile güçlendirdi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Roma, yeni transferini duyurdu.



Roma, Rennes'ten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Le Fee'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.



İtalyan ekibi, Rennes'e bu transfer için 23 milyon euro bonservis ödeyecek.



GEÇEN SEZON RAKAMI



Geride bıraktığımız sezon Rennes ile 35 maça çıkan Le Fee, 5 golün asistini yaptı.





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