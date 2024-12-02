Rodrigo Becao: 'Katkı sağladığım için mutluyum'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, sahalarında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadele hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun." dedi.
Attığı golü değerlendiren Becao, "Maçtan önce bunu düşünmüştüm, hissediyordum, bunu arkadaşlarıma söyledim, gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim ve takım için çok önemliydi. Çok şükür gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Mücadele hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun." dedi.
Attığı golü değerlendiren Becao, "Maçtan önce bunu düşünmüştüm, hissediyordum, bunu arkadaşlarıma söyledim, gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim ve takım için çok önemliydi. Çok şükür gerçekleşti." ifadelerini kullandı.