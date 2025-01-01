Rodri: "Eskisi gibi geri döneceğim"

Manchester City forması giyen Rodri, sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rodri: 'Eskisi gibi geri döneceğim'
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01 Ocak 2025 12:49
Manchester City'de sakatlığı nedeniyle eylül ayından bu yana forma giyemeyen Rodri, sakatlığıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

İspanyol orta saha oyuncusu, "Sakatlığının ardından eskisi gibi geri dönememekten korkuyor musun?" sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.

Açıklamalarına devam eden Rodri, "Bu tür durumların artık 30 yıl önceki gibi ele alınmadığını biliyorum. Sağlık ekibimiz endişelenmemi gerektirecek hiçbir şey olmadığı konusunda bana tam bir güven verdi. Herhangi bir sorun yaşamadan geri dönebileceğim. Ama tabii ki 6-8 ay oynamadığınızda geri dönmek kolay olmuyor. Her şey yavaş yavaş gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Rodri, daha önce de yaptığı açıklamada sezon bitmeden geri dönmek istediğini söylemişti.

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