Tecrübeli oyuncu Rodney Hood'un NBA'den emekli olduğu bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin, Hood'un sekiz sezonun ardında emekliye ayrıldığını duyurdu.



NBA'de Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks ve Los Angeles Clippers formaları giyen Hood'un, geçtiğimiz sezon G League'teki Memphis Hustle takımıyla yaptığı geri dönüş girişimi geçirdiği sakatlık nedeniyle sona erdikten sonra emekliliğe yöneldiği kaydedildi.



McMenamin, 32 yaşındaki eski oyuncunun NBA'e gitmeden önce 2013-14 sezonunda yıldızlaştığı Duke Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayacağını ve sonrasında koçluk kariyerine yönelmeyi düşüneceğini belirtti.



Jazz'in 2014 NBA Draftı'nda 23. sıradan seçtiği Hood, kariyerinde maç başına 10,4 sayı ortalaması yakalamış ve en iyi sezonunu ise 2017-18'de Jazz ve Cleveland Cavaliers formaları giyerken yakaladığı 14,7 sayı ortalamasıyla geçirmişti.



