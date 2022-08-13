Roberto Martinez: 'Mertens, Türkiye'de de efsane olabilir'

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesine açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Robert Martinez, "Mertens, Galatasaray için harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Dries'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Dries'e ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir." ifadelerini kullandı.



"DENAYER DE UMARIM DOĞRU SEÇİM YAPAR"



OlimpLyon'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Jason Denayer'la ilgili ise Martinez, "Jason Denayer önem verdiğimiz bir oyuncu. Kontrat durumu nedeniyle zor bir yıldı onun için. Onun her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar." açıklaması yaptı.



2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.





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