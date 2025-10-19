Roberto Mancini geri dönebilir!

Roberto Mancini, yeni bir maceraya yelken açıyor olabilir.
Bir dönem Türkiye'de de Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin, şampiyonluk yaşadığı İngiltere Premier League'e geri dönebileceği ifade edildi.
1 NUMARALI HEDEF MANCINI
Fichajes'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam, Ange Postecoglou'nun görevden alınmasıyla birlikte Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi haline geldi.
Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Bir dönem Türkiye'de de Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin, şampiyonluk yaşadığı İngiltere Premier League'e geri dönebileceği ifade edildi.
1 NUMARALI HEDEF MANCINI
Fichajes'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam, Ange Postecoglou'nun görevden alınmasıyla birlikte Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi haline geldi.
Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.