Roberto Mancini geri dönebilir!

Roberto Mancini, yeni bir maceraya yelken açıyor olabilir.



Bir dönem Türkiye'de de Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin, şampiyonluk yaşadığı İngiltere Premier League'e geri dönebileceği ifade edildi.



1 NUMARALI HEDEF MANCINI



Fichajes'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam, Ange Postecoglou'nun görevden alınmasıyla birlikte Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi haline geldi.



Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



