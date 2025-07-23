Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli forması giyen Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oldu
Al Sadd, 33 yaşındaki Roberto Firmino'yu Al Ahli'den transfer ettiğini resmen açıkladı.
Suudi ekibinde geçen sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
Al Sadd, 33 yaşındaki Roberto Firmino'yu Al Ahli'den transfer ettiğini resmen açıkladı.
Suudi ekibinde geçen sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
رسمياً ✍🏼 : فيرمينو ســداوي 🐺
Official ✍🏼 : Firmino Saddawi
#Firmino9 | #ASadd #السد | #فيرمينو_سداوي pic.twitter.com/gNZ7y8Kwp9
— 🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 23, 2025