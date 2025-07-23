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Roberto Firmino'nun yeni adresi: Al Sadd

Al Sadd, geçtiğimiz sezon Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 23 Temmuz 2025 21:43 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 21:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Roberto Firmino'nun yeni adresi: Al Sadd
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Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli forması giyen Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oldu

Al Sadd, 33 yaşındaki Roberto Firmino'yu Al Ahli'den transfer ettiğini resmen açıkladı.

Suudi ekibinde geçen sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

 

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