Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.



EN YAKIN İSİM VIDA



Bu bölge için listesinde olan birçok isimle görüşen Karadeniz temsilcisinde en yakın ismin AEK forması giyen Domagoj Vida olduğu öğrenildi.



Hırvat oyuncu ve menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, arada ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Yeşil- Mavili ekip Emirhan Topçu'nun olası boşluğunu böyle tecrübeli bir isimle doldurmak için seferber olmuş durumda.



Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Vida, Türkiye'de oynadığı dönemde başarılı oyunuyla dikkat çekmiş, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Kulübü AEK ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki stoper geçen sezon sarı-siyahlı ekiple 20, play-ofta ise 10 maça çıkmıştı. Toplam 2655 dakika sahada kalan Vida, 6 gol, 1 asist yapma başarısı göstermişti.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI



2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Vida, siyah-beyazlı takımda 165 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı. [Rize'nin Sesi]





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