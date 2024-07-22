Rizespor, Emirhan Topçu'nun bonservisini belirledi

Çaykur Rizespor, transferin gözde isimlerinden Emirhan Topçu için talep ettiği bonservis bedelini belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Emirhan Topçu'nun bonservisini belirledi
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22 Temmuz 2024 08:40
Çaykur Rizespor'un gündemi Emirhan Topçu... Çok sayıda talibi olan başarılı stoper için son olarak Beşiktaş, Rizespor'un kapısını çalmıştı.

Las Palmas'ın 2 milyon euro verdiği oyuncunun transferi için Karadeniz ekibi Emirhan Topçu'nun bonservisini belirledi.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Rizespor'un oyuncuyu isteyen kulüplerden 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.

Emirhan Topçu, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.

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