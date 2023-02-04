Rizespor'dan Malatya'ya farklı tarife!

Spor Toto 1. Lig 23. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Olawoyin, 31 ve 63. dakikalarda Bolasie, 48. dakikada Miya ve 75. dakikada Alper Potuk kaydetti. Malatyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Mert Miraç Altıntaş'tan geldi.



Çaykur Rizespor ligde üst üste 2. galibiyetin alırken, Malatyaspor 2 maç sonra kaybetti.



Bu sonuçla Rizespor puanını 37'ye çıkardı. Malatyaspor 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Manisa FK'yi ağırlayacak. Rizespor ise Samsunspor'a konuk olacak.





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