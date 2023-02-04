Rizespor'dan Malatya'ya farklı tarife!

Spor Toto 1. Lig 23. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Olawoyin, 31 ve 63. dakikalarda Bolasie, 48. dakikada Miya ve 75. dakikada Alper Potuk kaydetti. Malatyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Mert Miraç Altıntaş'tan geldi.
Çaykur Rizespor ligde üst üste 2. galibiyetin alırken, Malatyaspor 2 maç sonra kaybetti.
Bu sonuçla Rizespor puanını 37'ye çıkardı. Malatyaspor 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Manisa FK'yi ağırlayacak. Rizespor ise Samsunspor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Olawoyin, 31 ve 63. dakikalarda Bolasie, 48. dakikada Miya ve 75. dakikada Alper Potuk kaydetti. Malatyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Mert Miraç Altıntaş'tan geldi.
Çaykur Rizespor ligde üst üste 2. galibiyetin alırken, Malatyaspor 2 maç sonra kaybetti.
Bu sonuçla Rizespor puanını 37'ye çıkardı. Malatyaspor 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Manisa FK'yi ağırlayacak. Rizespor ise Samsunspor'a konuk olacak.
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