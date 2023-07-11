Spor Toto Süper Ligde kalıcı olmayı hedefleyen Çaykur Rizespor neredeyse baştan aşağı kadro değişecek. Transferde şu ana kadar sessiz kalan, henüz kimseye imza attırmayan Çaykur Rizespor'da büyüklere transfer taarruzu var.



HEDEF BÜYÜK



4 büyüklerden oyuncuları gündemine alan Yeşil Mavililer, Fenerbahçe'den Samet Akaydın, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Yunus Akgün'ü istedi.



Çaykur Rizespor ayrıca geçen yıl Antalyaspor'da görev yapan Fernando'yu kadrosuna katmak istiyor. Rizespor, Alanyaspor'un golcüsü Ahmed Hassan için de harekete geçti. Karadeniz temsilcisi, iki oyuncu ile görüşüp, transferleri bitirmek istiyor. Hayli kabarık bir listeyle görüşmelerine devam eden Çaykur Rizespor bu hafta içerisinde bombaları patlatmak istiyor.



İMZAYA GELİYOR



Rizespor'un transferdeki şu ana kadar attığı tek somut adım Karabağ'dan Kevin Medina oldu. Yeşil-Mavililer, Medina'yla ön protokol yaptı. Kolombiyalı stoperin birkaç gün içerisinde şehre gelerek imzayı attıktan sonra çalışmalara katılacağı belirtildi.



SAMET AKAYDIN KİMDİR



Samet Akaydın, 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması terletiyor Futbola Trabzonspor'da başladı. 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra sırasıyla; Sancaktepe, Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer oldu.



2022-2023 sezonunun kış transfer sezonunda ise, 3.7 milyon Euro'luk bedelle Fenerbahçe kulübüne transfer oldu. Bu transfer rakamı ile birlikte, Samet Akaydın Adana Demirspor kulübünün transfer rekoru olarak kayıtlara geçti.







